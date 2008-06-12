У Єдиному Центрі попереджають освітян: розхолоджуватися зарано

Народний депутат України, член парламентського Комітету з питань науки і освіти Леся ОРОБЕЦЬ закликає уряд забезпечити контроль над тим, щоб приймальні комісії вищих навчальних закладів використовували сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти при прийомі абітурієнтів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії “Єдиний Центр”.

«Відсутність істотних порушень, невеликий відсоток апеляційних скарг, дотримання термінів – усе це дає сьогодні підстави говорити про успіх нинішньої тестової кампанії. Проте освітянам і чиновникам розхолоджуватися зарано: попереду не менш важливий етап – зарахування до вищих навчальних закладів», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

За її словами, вступна кампанія стане кінцевою оцінкою зовнішнього оцінювання.

На думку Л.ОРОБЕЦЬ, усе залежатиме від того, як уряду вдасться забезпечити контроль за виконанням приймальними комісіями положень наказу Міністермства освіти №1172 від 25 грудня 2007 року, що встановлює зарахування до ВНЗ на підставі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

Депутат також зауважила, що окремо слід відзначити професійність роботи Міносвіти та Українського центру оцінювання якості освіти, котрі попри помітний політичний тиск зуміли відповідально підійти до організаційного забезпечення незалежного оцінювання.