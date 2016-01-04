"Народний фронт" ініціює розслідування інциденту з внесенням скандальної поправки до Держбюджету - Бурбак

Про це написав глава фракції Максим Бурбак на своїй сторінці в Facebook.

"У підписаному законі про бюджет колеги-депутати виявили поправку, згідно з якою електронне декларування активів переноситься на 2017 рік. Дуже прикро, тому що такої норми не було в урядовому законопроекті. Верховна Рада також не голосувала за таку поправку", - сказала він.

Читайте також"Пункт у бюджеті, про який ніхто не чув": електронне декларування, необхідне для скасування віз, відклали на рік

"Головна небезпека навіть не в тому, що хтось дозволив собі такі "хитрощі". Ця норма загрожує впровадженню безвізового режиму", - наголосив Максим Бурбак.

"Ми вимагаємо з'ясувати, хто саме був автором цієї ідеї", - зазначив глава фракції.