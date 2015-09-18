Із наступного року все майно, яке навіть опосередковано використовується чиновником, має бути задекларовано, - Яценюк

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Ухвалено повністю нове законодавство про декларування доходів і витрат державних чиновників. Декларації, які заповнювали держслужбовці вищих категорій торік, і ті, які вони заповнюватимуть наступного року - «два різні документи», - підкреслив Яценюк на засіданні Національної ради реформ у п’ятницю, 18 вересня.

«Будь-яке майно, яке прямо чи опосередковано використовується державним чиновником, повинно бути задекларовано. Також необхідно розкрити всі зв'язки, прямі чи непрямі, по власності на майно», - пояснив він.

Читайте такожДруг Авакова дописав у свою декларацію "забутий" майже мільярд гривень і став найбагатшим нардепом

«Квартири, машини, активи, підприємства можуть бути зареєстровані начебто не на державного чиновника, а на людей, які не мають до нього відношення. Але якщо буде доведено зв'язок і це майно не буде задеклароване - це кримінальне правопорушення. І за це треба нести кримінальну відповідальність». – підкреслив глава Уряду.

Він нагадав, що було створене Національне антикорупційне бюро: «Перші детективи приступлять до виконання своїх обов’язків».

Читайте такожУ Національному антикорупційному бюро розпочато навчання детективів

Також було створено підвалини для роботи Національного антикорупційного агентства, зазначив глава Уряду і висловив сподівання, що агентство також невдовзі почне свою роботу. Він нагадав, що агентство має превентивний механізм, «а Національне антикорупційне бюро - це вже той спеціальний правоохоронний орган, який займається притягненням до кримінальної відповідальності і безпосереднім розслідуванням кримінальних справ».

Яценюк також наголосив на необхідності уточнити підслідність різного роду органів у кримінальному і кримінально-процесуальному законодавстві: «Мова іде про підслідність, яка далі пересікається між Національним антикорупційним бюро, Генеральною прокуратурою, Службою безпеки України і новою Національною поліцією, що фактично також дає можливість для зволікання у боротьбі з корупцією».

Читайте такожЯценюк нагадав "Газпрому" про $16 мільярдів боргу

Відповідний законопроект, який є частиною плану з лібералізації візового режиму з ЄС, повинен бути ухвалений.

Невідкладним Яценюк назвав проведення судової реформи: «Без судової реформи у нас нічого не вийде: «У країні кожен рік випускається 12 тисяч юристів. А загальна кількість суддів – 9 тисяч. І тому шлях, по якому треба було би йти, і президент вніс відповідний законопроект, - це кардинальна заміна всієї судової системи. І чим швидше ми це зробимо, тим більше у нас шансів на те, що судочинство буде справедливе», підкреслюється в повідомленні.