Паливний армагеддон для РФ: дрони ЗСУ паралізували нафтові заводи ворога, - CNN

Уряд Росії терміново готує заборону на експорт бензину.

Поки Кремль наповнює гаманець завдяки дорогим барелям і дірам у санкціях, українські військові взялися за "перекриття крана" прямими атаками на ворожу інфраструктуру. Про це пише CNN із посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського та супутникові знімки.

За наявними даними, лише за останній місяць було здійснено 10 масштабних нальотів на російські об’єкти, деякі з яких розташовані глибоко в тилу.

Зокрема, компанія Vantor оприлюднила свіжі супутникові знімки від 27 березня 2026 року, на яких зафіксовано гігантську пожежу на нафтовому терміналі "Усть-Луга" на півночі РФ.

Під ударом опинився і завод у Ярославлі. Попри заяви місцевого губернатора Михайла Євраєва про "знешкодження понад 30 безпілотників", військові підтверджують пряме влучання та сильну пожежу.

Особливо болючим для ворога став наліт на об'єкт у Балтійському морі. За даними Служби безпеки України, безпілотники "пошкодили нафтозаправні станції та резервуарний парк, де зберігаються нафта та нафтопродукти".

Коментуючи атаку, Володимир Зеленський зазначив:

"Ми відповіли на удар по нашій енергетичній інфраструктурі. Ми відповіли потужним ударом, зменшивши потужності Усть-Луги".

За його словами, після нальотів "40 відсотків їхніх (російських ред. УНІАН) потужностей залишилися на цьому об’єкті".

Крім того, під атакою опинилися порт Приморськ та завод компанії "Роснефть" у Саратові. На думку ЗМІ, російська нафта, яка раніше торгувалася зі знижкою, тепер іноді продається з премією через ситуацію на Близькому Сході.

"Знімаючи санкції з агресора, який щодня заробляє гроші, вони передають важливу інформацію щодо атак", - розкритикував послаблення санкцій Зеленський.

За даними агентства ТАСС, через удари російський уряд готується ввести заборону на експорт бензину, яка має набути чинності з наступної середи. Водночас газета "Коммерсант" повідомляє, що причиною є збитки на внутрішньому ринку та "незаплановане технічне обслуговування НПЗ".

Зеленський чітко окреслив позицію Києва щодо подальших дій. На його думку, припинення вогню можливе лише за однієї умови.

"Росія має припинити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Тоді ми не будемо завдавати їй удару у відповідь", - наголосив президент.

Раніше УНІАН писав про аналіз ударів України по російських нафтових портах і інфраструктурі від експерта. Ці порти разом забезпечують приблизно 45% перевалки російської нафти, ще близько 40% – порти Чорного моря. Якщо напрямки вивести з ладу або сильно обмежити, то Росії фактично залишиться лише близько 15% потужностей (Далекий Схід і північні маршрути).

Додамо, що до цього глава російського фонду Кирило Дмитрієв висловився, нібито Європа буде змушена знову звертатися до Москви за енергоресурсами. РФ попередила про "найгострішу енергетичну кризу", до якої, на їхню думку, ЄС не готовий.

