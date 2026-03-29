Пройшлися смерчем по базі 'Торнадо': Мадяр показав знищення РСЗВ у Криму (відео)

Також на Донеччині українські військові знищили ворожі цистерни з паливом.

Сили оборони України знищили на території тимчасово окупованого Криму відразу три жирні цілі росіян - реактивні системи залпового вогню БМ-30 "Смерч/Торнадо-С".

Про це повідомив у Telegram командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді. За його словами, сьогодні вночі безпілотники СБС пройшлися смерчем по базі "Торнадо": знищено три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-30 "Смерч/Торнадо-С", транспортно-заряджальну машину.

"Базу РСЗВ БМ-30 у населеному пункті Совхозне (Крим) в ніч на 29 березня з дружнім візитом відпрацювали "птахи" 1 ОЦ Сил безпілотних систем. Знищено відразу три реактивних системи залпового вогню 300 мм "Смерч" або "Торнадо" та самохідну транспортно-заряджальну машину до них", - деталізував Мадяр.

Він зазначи, що "Смерч" - стара версія "Торнадо" – запускає некеровані ракети на відстань 70-90 км, "Торнадо-С" - модернізований засіб з автоматизованим наведенням та супутниковою навігацією, дальність вогню - 120 км.

Військовий також пояснив, що фахівцями СБС у взаємодії з розвідкою СБУ знищено цистерни з паливом поблизу населеного пункту Новосвітлівка, який знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Цілі впольовано за координацією новоствореного Центру глибинного ураження СБС", - додав Мадяр.

Як писав УНІАН, нещодавно у Брянській області Російської Федерації українські військові знищили зенітно-ракетні комплекси "Бук". Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді повідомляв що знищено високомобільні багатофункціональні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності "Бук-М3" разом з розрахунком.

Також було уражено пускову заряджувальну установку "Бук-М2", а на тимчасово окупованій частині Донеччини - РЛС "Тріумф" зі складу комплексу С-400.

