КНДР провела випробування ракети, що здатна дістати до США

КНДР намагається розмістити кілька боєголовок на одній ракеті, щоб підвищити шанси на подолання американської системи ПРО.

Північна Корея провела випробування потужного твердопаливного двигуна для ракети, яка здатна вразити територію США. Як пише Associated Press, посилаючись на заяву Державного інформаційного агентства КНДР, північнокорейський лідер Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням зброї і назвав це "досягненням, що сприяє зміцненню стратегічного військового потенціалу країни".

Згідно з повідомленням KCNA, були проведені наземні випробування модернізованого двигуна, що використовує композитний вуглецевий матеріал. Максимальна потужність двигуна становить 2500 кілотонн, що перевищує показник у 1971 кілотонну, зафіксований під час аналогічних випробувань твердопаливного двигуна у вересні.

На думку спостерігачів, прагнення до збільшення потужності двигуна, ймовірно, пов'язане зі спробами розмістити кілька боєголовок на одній ракеті, щоб підвищити шанси на подолання американської системи протиракетної оборони.

"Це вказує на намір Кіма розширити та модернізувати арсенал ракет, здатних вражати цілі на території США", – зазначає AP.

Випробування було проведено в рамках п'ятирічної програми військової ескалації країни. Цілі плану включають модернізацію "засобів стратегічного удару". Це включає міжконтинентальну балістичну ракету, що здатна нести ядерні боєголовки і націлена на континентальну частину США.

В останні роки КНДР проводила випробування різних МБР, які потенційно здатні вразити материкову частину США, включаючи ракети з твердопаливними двигунами, які ускладнюють виявлення до старту.

Раніше Кім Чен Ин разом із дочкою були присутні на випробуванні нових північнокорейських танків, які, за твердженням влади, здатні блокувати ракетні та безпілотні атаки зі "стовідсотковою ефективністю".

За словами Кіма, розробка нового танка зайняла сім років, при цьому основна увага приділялася підвищенню його захисту. Він слугуватиме основним бойовим танком країни.

