Іранський опозиціонер закликав США не укладати угоди з Тегераном

За його словами, теперішній режим в Ірані ніколи не стане чесним.

Іранський опозиціонер Реза Пахлаві попередив, що переговори про мир з теперішнім керівництвом Ірану лише відсунуть загрозу для американців на потім, а також заявив, що знову закличе іранців до вуличних протестів. Про це пише Reuters.

"Пахлаві, син поваленого шаха Ірану, який перебуває у вигнанні, отримав теплий прийом під час виступу на Консервативній політичній конференції в Техасі - щорічному зібранні активістів та законодавців-республіканців. Коли він вийшов на сцену, йому влаштували овацію, а його обіцянки допомогти звільнити іранський народ викликали бурхливі оплески з боку консерваторів та іранських американців у залі", - розповіли у виданні.

Посилаючись на коментарі президента США Дональда Трампа про атаки на Іран, адже він не хоче стикатися із загрозами безпеці з боку Тегерану "кожні два роки", Пахлаві сказав, що перемовини з теперішнім керівництвом країни означатимуть саме це.

"Єдине, на що можна покластися у залишків цього режиму, - це вигравання часу, обман і крадіжки. Вони ніколи не стануть чесними чи справжніми партнерами у справі миру. Вони виграватимуть час, удаватимуть, що ведуть переговори, а потім повернуться до своїх старих джихадистських методів, погрожуючи Америці, її безпеці та інтересам", - пояснив опозиціонер.

Також Пахлаві викликав бурхливі оплески, коли попросив натовп уявити, як Іран переходить від гасел "Смерть Америці" до "Боже, благослови Америку", і пообіцяв, що вільний Іран відкриє величезні економічні можливості для США.

Крім того, політик, який у січні закликав до тривалих загальнонаціональних протестів в Ірані, заявив, що "коли настане відповідний момент", він "закличе їх знову повстати" з метою "відвоювати свою батьківщину, свою гідність і своє майбутнє".

Як писав УНІАН, раніше Іран атакував міжнародний аеропорт Кувейту. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали радіолокаційна система аеропорту та кілька паливних резервуарів.

"Системи протиповітряної оборони Кувейту наразі відбивають атаки ворожих ракет і безпілотників. Генеральний штаб армії зазначає, що якщо чути звуки вибухів, це означає, що системи протиповітряної оборони перехоплюють ворожі атаки", - заявили військові Кувейту.

Також повідомлялось, що США направили тисячі морських піхотинців на Близький Схід. Зазначається, що судно, що прибуло, - флагман десантної групи "Тріполі", оснащений авіацією, тактичними засобами та особовим складом.

