США готуються до багатотижневої наземної операції в Ірані, – WP

Цей новий етап війни може виявитися значно небезпечнішим для американських військ, ніж перші чотири тижні.

Пентагон готується до багатотижневих наземних операцій в Ірані, тисячі американських солдатів і морських піхотинців прибувають на Близький Схід. Як пише The Washington Post з посиланням на свої джерела, якщо президент США Дональд Трамп вирішить ескалувати конфлікт, це може стати новим, набагато небезпечнішим етапом війни.

Водночас джерела зазначають, що такі потенційні наземні операції не будуть повномасштабним вторгненням, а можуть натомість включати рейди, що проводяться силами спеціальних операцій та звичайними піхотними підрозділами. При цьому така місія може наражати військових США на безліч загроз, включаючи іранські безпілотники та ракети, наземний вогонь і саморобні вибухові пристрої.

Протягом останнього місяця в адміністрації Трампа обговорювалися можливі захоплення острова Харг, ключового вузла експорту іранської нафти в Перській затоці, а також рейди в інші прибережні райони поблизу Ормузької протоки з метою виявлення та знищення зброї, здатної вражати комерційні та військові судна, повідомили чиновники. Одне з джерел заявило, що на виконання завдань, ймовірно, знадобиться "кілька тижнів, а не місяців". Інше джерело оцінило потенційні терміни в "пару місяців".

31-й експедиційний корпус морської піхоти, що складається приблизно з 2200 американських моряків і морських піхотинців, був направлений у регіон протягом останніх тижнів. Він має значні можливості для проведення таких місій, але також має логістичні обмеження щодо того, як довго він може вести бойові дії без додаткових поставок, сказав високопоставлений військовий офіцер у відставці.

За його словами, острів Харг є найбільш значущою територією Ірану в Перській затоці, але американські військові чиновники вивчали інші іранські острови, розташовані ближче до Ормузької протоки, як потенційні місця для операцій США.

Захоплення іранської території поставить іранський режим у незручне становище і створить цінні козирі в майбутніх переговорах, сказав чиновник. Найбільшою проблемою, додав він, буде захист будь-яких американських військ, що утримують територію.

Аналітики відзначають, що в Ірану залишаються значні запаси ракет. Частина з них зберігається в підземних укріплених комплексах, які складно знищити навіть при регулярних ударах.

Також у Європі вважають, що Росія надає Ірану набагато більше допомоги у війні, ніж це готові публічно визнати Сполучені Штати Америки. Протягом останніх років співпраця Москви і Тегерана в оборонній сфері посилилася, і технологічний прогрес Ірану простежується в нинішніх атаках на країни Близького Сходу.

