Далекобійні дрони знов уразили ключовий балтійський порт Росії: в СБУ розкрили деталі

Через цей порт здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту РФ.

У ніч на 29 березня безпілотники СБУ вдруге за тиждень уразили російський нафтотерміналв порту "Усть-Луга" на Балтиці.

Про це заявила пресслужба СБУ. Зазначається, що вночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України (СБУ) успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ.

Йдеться, що це ключовий російський морський порт на Балтиці – через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден тіньового флоту Росії.

Як зазначив т. в. о. голови СБУ, генерал-майор Євгеній Хмара, українська спецслужба спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога.

"Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету РФ коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію", - наголосив Хмара.

Внаслідок сьогоднішньої атаки, за даними СБУ, зафіксовано серйозні ураження та пожежу.

У спецслужбі нагадують, що СБУ вже чотири рази за останній тиждень успішно уразила нафтову інфраструктуру ворога на Балтійському морі. Попередні операції відбулись у тісній взаємодії з ГУР, ССО, СБС, ДПСУ та СЗР. Раніше дрони Служби та Сил оборони влаштували "бавовну" на ще одному важливому експортному нафтовому хабі РФ на Балтійському морі – в порту "Приморськ". Внаслідок цих ударів зафіксовано пожежі та ураження низки цистерн.

Як повідомляв УНІАН, у березні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ також уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "Тихорецьк" в однойменному населеному пункті Краснодарського краю РФ. Йшлося, що Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії – там знаходиться велика нафтобаза та термінал, які мають важливу роль у логістиці палива та нафтопродуктів країни-агресора. На об’єкті зафіксовано масштабну пожежу, припускалось, що зайнялися резервуари з паливом.

