У Фінляндію залетіли два дрони: прем'єр заговорив про 'український слід', - Bloomberg

У неділю вранці на південному сході Фінляндії розбилися два безпілотники, які перетнули державний кордон, порушивши повітряний простір, повідомляє видання Bloomberg.

Як заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, дрони, "найімовірніше, належать Україні". Втім, за його словами, наразі ця версія ще остаточно розслідується фахівцями.

Міністр оборони Антті Хакканен, своєю чергою, підкреслив серйозність інциденту.

"Ми дуже серйозно ставимося до цього питання. Органи безпеки негайно відреагували. Розслідування подій триває, і подальші деталі будуть надані після перевірки інформації", – цитує слова посадовця видання.

За наявними даними Міністерства оборони, безпілотні апарати летіли дуже низько, тому для їхнього відстеження у повітря довелося підняти винищувач F/A-18 Hornet.

Відомо, що один із пристроїв упав на північ від міста Коувола, а інший розбився на схід від населеного пункту.

Це перший подібний випадок порушення фінського кордону дронами з початку повномасштабного вторгнення РФ. Країна також посилила охорону у Фінській затоці, після атаки українських БПЛА на російський нафтовий термінал "Приморськ" у Балтійському морі минулого тижня.

Нові правила мобілізації фінів

Раніше УНІАН писав, що Фінляндія значно посилює свою оборонну готовність на тлі загроз з боку Росії. Тепер у країні оновили правила мобілізації – резервістам дозволили приходити на службу не лише з обов’язковим туристичним спорядженням, а й з власною вогнепальною зброєю, безпілотниками та GPS‑пристроями, якщо вони мають такі засоби.

Це має на меті максимально залучити наявні ресурси громадян у разі надзвичайної ситуації або загрози війни, хоча основні постачання озброєння залишаються на складах армії. Командування армії зазначило, що доцільність і безпеку використання приватної зброї та техніки оцінюватимуть вже безпосередньо після прибуття резервістів до підрозділів

