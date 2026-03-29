Україна відправляє окупантам на фронт устілки з вибухівкою під виглядом гумдопомоги, - Forbes

Кожна устілка містила еквівалент 1,5 грама тротилу.

Україна знайшла ще один недорогий спосіб дезорганізувати та підірвати логістику й моральний дух російських військ на фронті: відправляючи їм наповнені вибухівкою устілки під виглядом гуманітарної допомоги, пише Forbes.

За даними українського видання "Мілітарний", співробітники спецслужб України нібито підкладали заміновані устілки з підігрівом у вантажі для російських військових частин, які переміщалися за допомогою російських добровольців та благодійних фондів, що дозволяло видавати їх за звичайну гуманітарну допомогу. Кожна устілка містила 1,5 грама тротилу. Такий крихітний заряд не знищить ані машину, ані бункер, однак при попаданні в ногу з близької відстані він може завдати серйозної травми.

"Для Росії проблема полягає не тільки у вибуховому заряді, а й у способі доставки. Мережі добровольчої взаємодопомоги корисні саме тому, що вони діють швидко і неформально. Але саме ці якості роблять їх вразливими для проникнення. Посилення контролю може зробити їх безпечнішими, але також уповільнить їхню роботу і знизить ефективність", – підкреслює Forbes.

Ланцюжок поставок, перетворений на зброю

За даними "Мілітарного", перші поставки почалися на початку березня і могли становити десятки тисяч одиниць. При цьому повідомляється, що схема була розкрита лише частково – після помилки одного з учасників. Українські агенти використовували щонайменше одного посередника "наосліп", тобто ця людина, можливо, не знала справжньої природи вантажу. Ця помилка, як повідомляє "Мілітарний", допомогла ФСБ ідентифікувати одну з партій вантажу.

Російська влада заявляє, що вилучена партія була відправлена з Польщі через Білорусь. За даними російських ЗМІ, іноземний громадянин у Москві отримав посилку, що містила 504 саморобних вибухових пристрої, замасковані під устілки з підігрівом, нібито призначені для доставки російським військовим частинам як гуманітарна допомога. За даними ФСБ, кожен пристрій містив вибухову речовину, еквівалентну 1,5 грамам тротилу, і був призначений для детонації при підключенні до джерела живлення.

Водночас українські джерела стверджують, що перехоплена партія становить лише невелику частину від загальної кількості вже відправлених вантажів.

"Якщо це так, то основний ефект може бути як психологічним, так і фізичним. Як тільки військовослужбовці починають підозрювати, що подароване спорядження, електроніка, одяг або предмети комфорту можуть бути мінами-пастками, кожна партія стає підозрілою", – пише Forbes.

Подібну тактику важко масштабувати, але, можливо, в цьому й немає необхідності, зазначає видання:

"Навіть невелика кількість інцидентів може змусити російські підрозділи ретельніше перевіряти допомогу добровольців, уповільнюючи поставки та створюючи додаткові перешкоди в і без того нерівномірно працюючих мережах постачання".

Російські сили значною мірою покладаються на волонтерські групи та благодійні пожертви для заповнення дефіциту постачання. Ця залежність створює лазівку. Якщо ці канали вдасться зламати, довіра до такої системи ослабне.

Не перший замаскований пристрій

Подібний метод був використаний на початку 2025 року проти російських операторів безпілотників, яким надсилали окуляри з видом від першої особи з невеликими вибуховими зарядами.

У сукупності ці випадки вказують на послідовний метод, а не на поодинокий випадок: приховування невеликих вибухових пристроїв усередині корисних аксесуарів, які, ймовірно, передаватимуться неофіційними каналами постачання без ретельного контролю.

