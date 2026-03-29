У М’янмі вперше показали БТР-4 власного виробництва за українською ліцензією

На цей бронетранспортер встановили бойовий модуль, точна модель якого невідома.

Під час параду до 81-ї річниці Дня Збройних сил М’янми вперше показали бронетранспортер БТР-4 місцевого виробництва, ліцензію на виробництво якого азійська держава купила в України до 2018 року. Про це повідомляє "Мілітарний", посилаючись на відео DRM News.

На кадрах можна побачити, що на БТР-4 встановили бойовий модуль, точна модель якого невідома, з кулеметним та гранатометним озброєнням.

Також на відео є кілька легких танків на шасі 2С1 "Гвоздика" з баштою від китайського колісного танка WMA301 із 105-мм гарматою.

Ліцензія на виробництво української бронетехніки

До перевороту 2021 року, внаслідок якого до влади в Мʼянмі прийшла військова хунта, Україна тісно співпрацювала з цією азійською країною у галузі бронетехніки.

У "Мілітарному" зазначили, що країна була одним з іноземних покупців БТР-3Е, а Харківський тракторний завод на замовлення Мʼянми виготовляв бойові машини на базі МТЛБ, які оснащені бойовим модулем "Шквал".

"З експортних документів відомо, що угоду про ліцензійне виробництво у М’янмі бронетранспортерів БТР-4У, самохідних артилерійських установок 2С1У та легких танків на їх базі уклали не пізніше 2018 року. Серійне виробництво на заводі у М’янмі мало розпочатися у другій половині 2020 року за принаймні часткової локалізації, однак до появи кадрів з параду інформації про реалізацію цього проєкту не було", - додали у матеріалі.

Також відомо, що на території Мʼянми мало бути розгорнуто виробництво бронекорпусів, а не тільки кінцеву збірку. Своєю чергою вважається, що ключові агрегати, а саме трансмісії, редуктори, системи управління, мали виготовлятися на українських підприємствах, хоча б на початковому етапі.

"Наразі невідомо, чи побудовані машини були збудовані до розірвання співпраці з Україною, чи це бронетехніка нової побудови, для якої вдалося знайти заміну українським компонентам", - підкреслили у публікації.

