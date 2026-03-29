Дрони п'яту ніч поспіль атакували Ленінградську область, в порту Усть-Луга знову пожежа (відео)

Над Ленінградською областю вночі був збитий 31 дрон.

П'яту ніч підряд Ленінградська область Росії була під атакою дронів, внаслідок чого виникла пожежа в порту Усть-Луга.

Удар підтвердив і губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Також він повідомив про можливість "зниження швидкості мобільного інтернету".

За даними Дрозденка, над Ленінградською областю був збитий 31 дрон. Також, за його словами, внаслідок атаки пошкоджений порт Усть-Луга. Там вже працюють пожежники.

Наслідки пожежі в порту на стільки помітні, що росіяни фіксують з борту пасажирського літака димову завісу після атаки дронів по ключових портах.

Удари по російських НПЗ

Президент Володимир Зеленський заявив, що після ударів по НПЗ в Ленінградській області РФ залишилося близько 40% можливостей.

Вчора президент Володимир Зеленський заявляв. що українські дрони і дроно-ракети стають більш ефективними для ураження об’єктів у глибокому тилу на російській територій, у тому числі нафтової інфраструктури.

За даними Reuters, ключовий нафтоекспортний російський порт на Балтиці Усть-Луга призупинив відвантаження нафти та нафтопродуктів після перших масованих атак українських дронів.

28 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у Ленінградській області станом на ранок тривають пожежі на територіях нафтопереробного заводу "НОВАТЕК-Усть-Луга" та нафтового термінала "Транснефть-порт Приморск".

