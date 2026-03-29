Перська затока зацікавлена в дронах-перехоплювачах: The Telegraph розкрив, вигоду для України

Україна може використати цю можливість на переговорах про закінчення війни з Росією.

У відносно спокійні ночі Україна відбиває атаку щонайменше 100 російських "Шахедів", але частіше їх вдвічі-вчетверо більше. Паралельно з цим Москва запускає крилаті та балістичні ракети. І в останні 4 роки, це була унікальна проблема, з якою стикався Київ.

Про це пише The Telegraph, зазначаючи, що зараз ситуація змінилася. І вже близько 10 країн Близького Сходу знаходяться під ударами іранських "Шахедів". І в цьому Україна побачила можливість, пропонуючи країнам регіону, а також президенту США Дональду Трампу, допомогу у боротьбі з цими дронами.

Видання відзначає, що системи протиповітряної оборони цих країн виявилися не готові до боротьби з "Шахедами". Журналісти пишуть, що ці БпЛА частково схожі на класичні крилаті ракети, однак ключовою відмінністю є їхня вартість – від $30 до $50 тис. І в перші дні війни країни Перської затоки збивали ці дрони з Patriot, вартість ракет до яких у 20 разів перевищує вартість "Шахедів". Україна ж не може собі дозволити робити так само.

Натомість для збиття "Шахедів" Україна розробила низку власних рішень. І найбільшою інновацією є заміна дорогих ракет-перехоплювачів на дешеві дрони-перехоплювачі. За даними The Telegraph, більшість країн Перської затоки зацікавлені в купівлі українських систем для протидії іранським дронам.

Представник однієї з компаній-виробників цих дронів заявив, що вони готові відправити на Близький Схід від 5 000 до 10 000 дронів, якщо між Києвом і державами Перської затоки будуть укладені угоди. І це, за словами представника компанії, не вплине на внутрішні поставки.

Журналісти відзначають, що укладені між Україною та країнами Перської затоки угоди передбачають не лише продаж дронів-перехоплювачів, а й надання експертності у їхньому використанні. Натомість Україна може запросити у цих країн перехоплювачі для ракет. Видання нагадало, що в січні Саудівська Аравія розмістила замовлення у США на 730 сучасних перехоплювачів та інше обладнання в рамках угоди на суму $9 млрд.

Водночас, пише видання, український президент Володимир Зеленський може планувати отримати ще одну послугу від Ер-Ріяда. На тлі переговорів за посередництва США, які в останні місяці зайшли у глухий кут, Україна може сподіватися на допомогу від Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки.

"Багато з них навмисно не займають позиції щодо війни в Україні, натомість вирішивши виступати в ролі нейтральних посередників. Якщо Трамп не зміг вийти з глухого кута, чи зможуть лідери країн Перської затоки переконати Росію пом'якшити свої вимоги?", – додає видання.

Співпраця між Україною та країнами Близького Сходу

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна уклала угоду з арабськими країнами про спільне виробництво зброї терміном на 10 років. Домовленість зокрема стосуватиметься обміном досвіду та дефіцитними речами, яких немає у одній або іншій країні.

Також президент зазначив, що у відповідь на військову допомогу, Україна намагається домовитися з країнами Близького Сходу про постачання дизелю. За словами президента, в Україні можливий дефіцит дизеля на 90%. А від нього критично залежать сільське господарство та вантажні перевезення.

