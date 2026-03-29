Найпотужніший ефект за 4 роки: The Telegraph оцінив удари ЗСУ по російському експорту нафти

Українські удари заважають РФ відновлювати пошкоджені заводи.

Україна за останній тиждень посилила свої атаки на російські нафтові вузли, прагнучи звести нанівець прибуток Росії від різкого зростання цін на нафту та послаблення санкцій, пише The Telegraph.

Так, цього тижня українські безпілотники чотири рази поспіль атакували нафтові вузли в Балтійському морі Росії, серед яких Усть-Луга, один із головних російських експортних центрів нафтопродуктів, через який щорічно проходить близько 18 мільйонів тонн мазуту, та сусідній Приморськ, ще один важливий російський порт.

За даними Reuters, термінал в Усть-Лузі досі закритий після попередніх атак, що поставило під загрозу переробку нафти на чотирьох найбільших російських нафтопереробних заводах. Кириші, Ярославль, Москва та Рязань, які переробляють близько 400 000 барелів нафти на добу, можуть бути змушені скоротити обсяги поставок сирої нафти через обмеження в судноплавстві.

Аналітики припускають, що атаки можуть становити "серйозну загрозу" здатності Кремля експортувати нафту, яка є його основним експортним товаром і життєво важливою складовою економіки країни. На частку нафтогазового сектора у 2024 році припадало близько 30 відсотків федерального бюджету Росії.

"Це найсерйозніша загроза експорту російської нафти та нафтопродуктів з початку війни. Продуманість, масштаб і спрямованість атак, а також їхній час і виконання – все це разом створило ефект, який я особисто не можу пригадати за більш ніж чотири роки війни", – заявив енергетичний аналітик Борис Аронштейн.

Частково успіх недавніх ударів пояснюється їх наполегливістю, заявив Ісаак Леві, аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

"Поки Росія відновлювала пошкоджені нафтопереробні заводи протягом кількох тижнів, кампанія України з ударів безпілотників навмисно уповільнила терміни відновлення", – сказав він.

При цьому темп атак не виявляє ознак зниження. У ніч на суботу Україна завдала удару по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у центральному російському місті Ярославлі, одному з п’яти найбільших нафтопереробних заводів країни, з обсягом виробництва понад 15 мільйонів тонн на рік.

Тим часом українська ракета власного виробництва "Фламінго" була використана для удару по заводу з виробництва вибухових речовин у Самарській області, де, за твердженням України, щорічно виробляється понад 30 000 тонн вибухових речовин військового призначення.

Удари по російському нафтовому експорту

Кілька днів тому стало відомо, що один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – "Киришинефтеоргсинтез" – зупинив роботу після атак українських дронів.

Також Reuters повідомляв, що в результаті атак українських дронів, порушення роботи трубопроводу "Дружба" та затримання танкерів РФ втратила не менше 40% експортних потужностей з видобутку нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: