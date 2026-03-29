РФ атакувала низку областей України: виникли перебої зі світлом, поранені діти

Зросла кількість поранених внаслідок удару по Миколаївській області.

Росія увечері та вночі атаувала дронами низку областей України, відбулися влучання по енергетиці та цивільній інфраструктурі, серед поранених – діти.

Так, увечері у Воскресенській громаді Миколаївського району на території громадського місця відпочинку впали уламки БпЛА. За повідомленням голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, постраждали десять людей – дві жінки віком 40 та 18 років, пʼять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років.

"На ранок 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро постраждалих дітей – у стані середньої тяжкості", - повідомив він.

Також приліт був у Конотопі Сумської області. Мер міста Артем Семеніхін повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури та житлового фонду міста.

Був удар і по Хмельницькій області, внаслідок чого виникли перебої з електропостчанням, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням. Енергетики в найкоротші строки заживили всіх користувачів", - повідомив він.

За його словами, інформація про загиблих чи травмованих не надходила.

Удари РФ по Україні - останні новини

В ніч на 28 березня російські війська завдали масованого удару по Одеській області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Місцева влада інформувала про значні руйнування житлового сектора, пошкоджені заклади освіти та пологовий будинок.

Крім того, ворог атакував і Кривий Ріг. У місті загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранень.

