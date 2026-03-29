Люди, які читають соцмережі, але нічого не публікують, мають одну особливу рису

Люди, які переглядають соціальні мережі, але ніколи не публікують дописи та коментарі, не є пасивними й не лінивими – вони просто відмовилися від участі в цьому процесі, зберігши при цьому доступ до інформації. Дослідження показують, що відмова від активної участі в соціальних мережах – це не уникнення, а скоріше форма самозбереження, пише siliconcanals.com.

Згідно з дослідженням Північно-східного університету, до 90% користувачів соціальних мереж є так званими "прихованими спостерігачами", тобто вони переглядають контент, не взаємодіючи з ним. Вони не коментують, не діляться і не публікують нічого. При цьому фахівець з аналізу даних Аніс Бакір, який очолював дослідження, вказав на важливий момент: контент, який люди споживають, як і раніше, впливає на їхній вибір, навіть якщо вони ніколи публічно з ним не взаємодіють.

Проблема демонстрації

Теорія управління враженнями соціолога Ервінга Гофмана описує соціальну взаємодію як своєрідне видовище. Ми всі – актори на сцені, які керують враженнями, які ми справляємо на свою аудиторію. Соціальні мережі беруть цю природну людську тенденцію і підсилюють її до невпізнання. Ви формуєте свій образ для сотень або тисяч глядачів, багатьох з яких ви ледь знаєте.

При цьому дослідження незмінно показують, що користувачі активно редагують свою самопрезентацію в інтернеті. Вони виділяють ідеалізовані версії себе і придушують те, що не відповідає образу. І цей процес обходиться дорого як у когнітивному, так і в емоційному плані. Фактично, як тільки ви публікуєте щось у цифровому світі, ви втрачаєте контроль над тим, як це сприймається.

Чому пасивне використання має погану репутацію

Багато досліджень використання соціальних мереж відносять пасивне споживання, перегляд стрічки без публікації, до більш шкідливих способів використання соціальних мереж. Дослідження, проведене в Техаському університеті в Далласі, виявило, що пасивний перегляд може провокувати соціальне порівняння, що призводить до страху пропустити щось важливе, а це, у свою чергу, провокує симптоми депресії.

Однак не всі види пасивного використання однакові.

Дослідження 2024 року, опубліковане в журналі Frontiers in Psychology, показало, що пасивний перегляд зумовлений безліччю факторів. Деякі люди пасивно переглядають контент через втому від соціальних мереж. Деякі роблять це, щоб захистити свою конфіденційність. А деякі залишаються в тіні, тому що зрозуміли, як отримувати від платформи все необхідне: інформацію, зв'язки, обізнаність, не сплачуючи психологічного податку на постійне самовираження.

Що буде, якщо перестати публікувати пости

Дослідження, опубліковане в JAMA Network Open, показало, що навіть тижневе скорочення використання соціальних мереж призвело до значного зниження симптомів тривоги та депресії серед молодих людей. Провідний дослідник зазначив, що до третього тижня скорочення використання у учасників спостерігалося 24-відсоткове зменшення симптомів депресії та 16-відсоткове зниження тривожності. І хоча в цьому дослідженні розглядалося загальне зниження, а не конкретно пасивне спостереження, воно підтверджує більш широку ідею про те, що зниження активної взаємодії з соціальними мережами має реальні психологічні переваги.

