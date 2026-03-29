Швидший за звук і масштабніший за Concorde: чому найкращий літак США так і не злетів

Америка готувала революційну відповідь європейському надзвуковому диву, проте проєкт раптово зник, залишивши після себе лише дерев’яний макет.

У 1960-х роках США вступили у відчайдушну надзвукову гонку, намагаючись перевершити англо-французький Concorde, пише Supercar Blondie.

Авіагігант Boeing розробив модель - 2707, яка мала стати більшою та швидшою за будь-якого конкурента того часу. Проте грандіозний план національного масштабу зазнав краху ще до першого польоту.

Коли Британія та Франція об'єднали зусилля для створення Concorde, в Америці це викликало серйозне занепокоєння. Тож президент Джон Ф. Кеннеді у червні 1963 року започаткував програму Національного надзвукового транспорту, щоб США не залишилися позаду в епоху реактивних літаків.

Розглядалися два серйозні проєкти. Це були Lockheed L-2000 та Boeing 2707. Серед них уряд обрав останній.

На думку розробників, цей літак мав стати колосальним кроком уперед:

Швидкість: до Мах 3 (швидше за європейського конкурента);

Місткість: до 300 пасажирів (у порівнянні зі 120 у Concorde);

Інновації: унікальна конфігурація з розмахом крила, що змінювався під час польоту.

У 1969 році американська компанія створила повнорозмірний макет поворотного крила 2707. Представлений публіці, він став окремою туристичною пам'яткою, а Boeing пропонував екскурсії для всіх охочих

Коли в СРСР з’явився надзвуковий літак Ту-144, США захотіли створити свій аналог. Попри конкуренцію з європейцями, американці не хотіли програти своєму супернику часів Холодної війни.

Чому американська мрія розвалилася

Попри амбіції, розробники зіткнулися з низкою критичних проблем. Витрати на проєкт стрімко зростали, а складна концепція поворотного крила виявилася надто важкою для реалізації. Поки Concorde та радянський Ту-144 вже підкорювали небо, Boeing все ще боровся з кресленнями.

Додатковим ударом стала низька толерантність громадськості до звукових ударів над сушею та екологічні питання. За наявними даними, через ці фактори замовлення почали зникати, а в 1971 році проєкт був остаточно скасований.

"Перший дерев'яний макет було тихо розібрано. Другий мав більш незвичайне життя, опинившись і в музеї, і в певний момент – у церкві", - повідомляє ЗМІ.

