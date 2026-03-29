Чи можна палити гілки та сміття на подвір'ї: в ДСНС розповіли, коли виписують штраф

З приходом тепла зростає ризик пожеж через розпалювання багаття та спалювання трави і гілок, а порушення правил може обійтися у тисячі гривень штрафу. У пресслужбі ДСНС розповіли УНІАН, де і за яких умов дозволено розводити багаття, коли можна палити суху рослинність та скільки доведеться заплатити за порушення правил пожежної безпеки.

Чи можна палити гілки та сміття на подвір'ї

Як зазначили в установі, за правилами пожежної безпеки в Україні заборонено розпалювати багаття чи користуватися відкритим вогнем ближче ніж за 30 метрів від будь-яких будівель і споруд.

"Місце для багаття слід очистити до шару ґрунту та обкопати смугою очищеної землі шириною не менше 2,5 метра. Таке місце має бути не ближче ніж за 30 метрів від будівель, 25 метрів від стоянок авто, 50 метрів від хвойного лісу та 25 метрів від листяного", - пояснили у ДСНС.

Також не можна викидати незагашене вугілля. При цьому готувати їжу на відкритому вогні можна на відстані від 5 метрів, але лише якщо це місце спеціально облаштована, зазначили надзвичайники.

Що стосується спалювання сухої трави чи рослин, то це дозволяється лише у виняткових випадках - під час гасіння пожеж у природних екосистемах і тільки рятувальниками. В усіх інших ситуаціях випалювання сухої рослинності заборонене, наголосили у службі.

Водночас спалювати залишки рослинності дозволяється в окремих побутових ситуаціях: наприклад, для приготування їжі (у печі, на мангалі чи іншому обладнанні), обігріву житла (дровами, хмизом, брикетами) або під час культурних обрядів, як-от розпалювання багаття на Івана Купала, вказали у ДСНС.

"У цих випадках потрібно заздалегідь погодити місце і час із місцевою владою. Також суворо заборонено проводити будь-яке спалювання у вітряну погоду, адже це значно підвищує ризик пожежі", - додали в установі.

Дотримання цих правил контролюють екологічна інспекція, рятувальники ДСНС, поліція, а також відповідні служби на місцях.

Що робити, якщо сусіди палять сміття

Спершу можна спробувати мирно поговорити із сусідами. Якщо це не допомагає, слід викликати поліцію, для складання протоколу та зафіксувати порушення на фото або відео, вказавши точну адресу. Правоохоронці після перевірки складуть адмінпротокол та накладуть на порушника штраф.

При повторних порушеннях доцільно написати письмову заяву дільничному поліцейському та повідомити місцеву владу або інспекцію з благоустрою. Часто ефективніше діяти колективно разом з іншими сусідами. У випадку, коли вогонь загрожує будинкам або іншим спорудам, варто одразу дзвонити до ДСНС, наголосили у службі.

Яка відповідальність за спалювання сміття

За спалювання трави, листя чи інших рослинних залишків без дотримання встановлених правил передбачені штрафи. Для громадян вони становлять приблизно від 3 060 до 6 120 гривень, а для посадових осіб - віід 15 300 до 21 420 гривень, зазначили у ДСНС.

Якщо порушення сталося на території природно-заповідного фонду, штрафи значно більші: для людей - від 6 120 до 12 240 гривень, для посадовців - від 21 420 до 30 600 гривень.

"Окремо передбачена відповідальність і за загальне порушення правил пожежної безпеки: штраф для громадян - від 1 700 до 3 400 гривень, для посадових осіб - від 3 400 до 5 100 гривень", - підсумували у службі.

