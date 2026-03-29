Сили оборони провалили механізований штурм росіян на одному з напрямків (відео)

Противник намагався "проскочити" за допомогою танка-"їжака", БМП та двох автомобілів.

У Запорізькій області окупанти, скориставшись туманом, намагалися зайти у населений пункт Мала Токмачка, повідомили Сили оборони Півдня України.

"Ворог здійснив механізований штурм у смузі відповідальності 118 окремої механізованої бригади. Скориставшись погодними умовами, зокрема ранковим туманом, окупанти розпочали спробу штурму", - йдеться у повідомленні.

За словами українських військових, за допомогою танка-"їжака", броньованої машини піхоти (БМП) та двох автомобілів "Улан", росіяни сподівалися непомітно зайти у населений пункт Мала Токмачка. Натомість штурмовики не змогли навіть наблизилися до цього села, яке, за "даними" російських пропагандистських каналів, начебто перебуває під контролем російського війська ще з літа 2025 року.

"Ще на етапі висування ворожу колону вдалося зупинити й знищити спільним вогнем 118 ОМБр та суміжних підрозділів 108 Кодацька бригада територіальної оборони ЗСУ. У результаті, окрім броньованої техніки, 10 штурмовиків – ліквідовано, ще 10 – зазнали поранень. Штурм росіян провалився", - наголошують у Силах оборони Півдня.

Як писав УНІАН, нещодавно 28 механізована бригада спільно із суміжниками відбила комбінований штурм ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою Донецької області.

За словами українських військових, день за днем росіяни збільшують кількість спроб затягнути в Костянтинівку якнайбільше своїх військ. Зазвичай, це малі групи, що йдуть одна за одною, але цього разу ворог намагався перехитрити українців. Як відвертальний маневр росіяни запустили два "зашитих" танки з боку Торецька, а штурмувати мали три групи піхоти з різних напрямків. Однак план противника було зірвано.

