На ремонт пошкодженої дроном ЧАЕС потрібні кошти: рахунок на сотні мільйонів, – МЗС

Партнери вже почали озвучувати суми, які вони готові виділити.

Європейські партнери виділяють десятки мільйонів євро, щоб відремонтувати саркофаг Чорнобильської атомної електростанції, яка пошкоджена в наслідок російської атаки. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, об’єкт, що захищає світ від радіації, зазнав пошкоджень через атаку російського дрона. Ціна відновлення безпеки на сьогодні становить близько 500 млн євро.

Питання ядерної загрози обговорювали під час візиту глави МЗС до Франції. Саме Париж запропонував винести цю тему на порядок денний. На думку міністра, проблема безпеки станції давно вийшла за межі локальної біди.

Відео дня

"Цей рік – рік сумної дати, 40-х роковин, коли сталась Чорнобильська трагедія. І Франція, як головуюча в G7, запропонувала обговорити це питання напередодні донорської конференції, яка відбудеться в Україні у квітні", – додав глава МЗС.

За словами Сибіги, міжнародні партнери вже почали озвучувати суми, які вони готові виділити на порятунок об'єкта. Проєкт реалізовуватимуть спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Хоча загальна сума ще не зібрана, перші транші вже підтверджені.

"Під час цього засідання вже пролунали конкретні зобов'язання з боку низки країн щодо наповнення бюджету майбутнього фонду", – сказав він.

Попри те, що міністр не став називати точні внески кожної країни, він підкреслив, що вже є підтвердження на "кілька десятків мільйонів євро". На його думку, це свідчить про те, що світ почув Україну.

"Тому процес залучення донорських коштів зрушився", – підсумував глава української дипломатії.

ЧАЕС

Раніше УНІАН писав, що МАГАТЕ скликало екстрене засідання через російські удари по енергетичній інфраструктурі України. Ці атаки створюють серйозні ризики для роботи атомних електростанцій, оскільки вони залежать від стабільного електропостачання. Через пошкодження підстанцій і мереж зростає загроза ядерної аварії, адже без електрики можуть відмовити системи охолодження реакторів.

Додамо, що в Міненерго повідомили, що після російського обстрілу Чорнобильську АЕС вдалося знову під'єднати до об’єднаної енергосистеми України. Усі об’єкти станції, зокрема сховища ядерного палива та конфайнмент, працюють у штатному режимі, а рівень радіації залишається в межах норми.

