Франція створила гармату-трансформер нового покоління, але виникла неочікувана проблема

Гармата може змінювати калібр, однак тепер не зрозуміло, що із нею робити далі.

У Франції відбулися успішні польові випробування нової танкової гармати, здатної змінювати калібр. Однак цю революційну гармату немає куди встановити, бо Франція, схоже, розучилася будувати танки.

Про польові тести гармати повідомляє видання Forces Operations Blog. Зазначається, що оборонний концерн KNDS провів новий етап випробувань перспективної танкової гармати Ascalon, яка здатна працювати як у 120-мм, так і у 140-мм калібрі.

Під час випробувань, як зазначається, бойовий модуль встановили на шасі Leopard 2, яке спеціально адаптували під скорочений екіпаж. За даними джерел, тести вже вийшли за межі статичних стрільб і включали ведення вогню в русі по нерухомих цілях, що дозволило перевірити поведінку системи в більш реалістичних умовах бою.

Загалом стрільби пройшли успішно, і розробку визнано загалом технічно вдалою. Однак є проблема: нову революційну гармату фактично нікуди поставити.

"Хоча французам вдалося зробити свою безпілотну башту та гармату, втрачено компетенції зі створення шасі. Компетенції щодо деяких елементів ще є, але ту ж силову установку доведеться імпортувати", - пише український аналітичний портал Defense Express.

Розробка нового покоління фрінцузьких танків в межах проєкту MGCS забуксувала на місці. У Міністерстві оборони Франції обіцяють реалізувати напрацювання програми MGCS у якийсь "проміжний" танк. Однак конкретного рішення по ньому нема.

Як писав УНІАН, французька ArianeGroup у партнерстві з Thales розробляє високоточну ракету FLP-T, яка має стати європейським аналогом американських ER GMLRS і може бути готова до демонстрації вже у першій половині 2026 року. Система заявляється як високоточна (менше 10 м похибки), стійка до РЕБ і призначена для ураження цілей на глибині до 150 км, що відповідає концепції сучасних РСЗВ на кшталт HIMARS.

Також ми розповідали, що Франція та Німеччина знову намагаються домовитися щодо спільної програми створення винищувача нового покоління FCAS. Проєкт, який має замінити Eurofighter і Rafale до 2040 року, уже кілька місяців заблокований через суперечки між Dassault Aviation та Airbus Defence and Space.

