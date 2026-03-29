В Ірані заявили, що США готуються до наземного наступу та пригрозили відповісти

Іран готовий відповісти, якщо американські війська будуть розгорнуті.

В Ірані заявили про готовність відповісти на наземний удар США, звинувативши Вашингтон у підготовці наступу, попри те, що він прагнув провести переговори, а регіональні держави зустрічалися у Пакистані, аби припинити бойові дії. Про це пише Reuters.

Зокрема спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф звинуватив США в тому, що вони надсилають сигнали про можливі перемовини, таємно плануючи ввести свої сухопутні війська, наголосивши, що Іран готовий відповісти, якщо американські війська будуть розгорнуті.

"Доки американці вимагають капітуляції Ірану, наша відповідь така: ми ніколи не приймемо приниження", - наголосив він під час свого звернення до нації.

Атаки на Ізраїль та відправлення військ США

Водночас Reuters повідомляє, що у суботу проіранські хусити з Ємену здійснили перші з початку конфлікту на Близькому Сході атаки на Ізраїль.

"Ці удари вказують на потенційну нову загрозу для світового судноплавства, яке вже постраждало від фактичного закриття Ормузької протоки - раніше каналу, через який проходило близько п'ятої частини світових постачань нафти та скрапленого природного газу", - попередили у матеріалі.

Також США відправили тисячі морських піхотинців на Близький Схід. За словами американських військових, перший з двох контингентів прибув у пʼятницю на борту десантного корабля.

За інформацією газети WP, Пентагон готується до кількатижневих наземних операцій в Ірані, які, швидше за все, будуть передбачати рейди підрозділів спеціального призначення та звичайних піхотних військ.

Переговори в Пакистані

Своєю чергою турецьке джерело повідомило Reuters, що Анкара разом з іншими країнами працює над пропозицією щодо відкриття Ормузької протоки.

Інше дипломатичне джерело сказало, що пріоритетом Туреччини є забезпечення припинення вогню.

"Забезпечення безпечного проходження суден могло б стати важливим заходом зі зміцнення довіри в цьому контексті", - додав співрозмовник.

Небезпека ударів хуситів

Через те, що Ормузька протока фактично закрита, також є побоювання щодо морських шляхів навколо Аравійського півострова та Червоного моря після того, як до конфлікту приєдналися єменські хусити.

"Спочатку вони націлювалися на Ізраїль, але під час війни в Газі вони також атакували судна в протоці Баб-ель-Мандеб, критично важливому морському вузькому місці, що веде до Суецького каналу. Аналітики зазначають, що поновлення атак у цьому районі створить додатковий тиск на світову економіку", - підкреслили у матеріалі.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран знищив рідкісний літак США за пів мільярда доларів. Також відомо, що під час цієї атаки було поранено 12 американських військовослужбовців та пошкоджено кілька літаків-заправників.

За словами журналістів, фатальні пошкодження отримав і рідкісний E-3 Sentry. Таких на озброєнні США лише 16 одиниць, а виготовлення кожного з них коштує близько 500 мільйонів доларів.

Водночас іранський опозиціонер Реза Пахлаві закликав США не укладати угоди з Тегераном. За його словами, переговори про мир з теперішнім керівництвом Ірану лише відсунуть загрозу для американців на потім.

"Єдине, на що можна покластися у залишків цього режиму, - це вигравання часу, обман і крадіжки. Вони ніколи не стануть чесними чи справжніми партнерами у справі миру. Вони виграватимуть час, удаватимуть, що ведуть переговори, а потім повернуться до своїх старих джихадистських методів, погрожуючи Америці, її безпеці та інтересам", - сказав Пахлаві.

