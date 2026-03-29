Іран знищив рідкісний літак США за пів мільярда доларів, - ЗМІ (фото)

У США було всього 16 таких машин.

США втратили рідкісний літак далекої радіолокаційної розвідки E-3 Sentry під час ракетно-дронової атаки Ірану по авіабазі "Принца Султана" в Саудівській Аравії в п'ятницю. Про це пише The Telegraph.

Раніше американські ЗМІ вже повідомляли, що під час цієї атаки було поранено 12 американських військовослужбовців та пошкоджено кілька літаків-заправників. Тепер стало відомо, що фатальні пошкодження отримав і рідкісний E-3 Sentry. Таких на озброєнні США лише 16 одиниць, а виготовлення кожного з них коштує близько 500 мільйонів доларів.

Літаки далекого радіолокаційного виявлення і розвідки допомагають відстежувати повітряну ситуацію на значній ділянці театру бойових дій, виявляючи повітряні загрози на відстані у сотні кілометрів.

OSINT-аналітик TheIntelFrog вже опублікував у мережі фото знищеного E-3 Sentry. На знімках видно, що у літака повністю зруйновано задню половину - ту, де знаходився радар та інше важливе обладнання.

The Telegraph нагадує, що, за даними української розвідки, Росія тричі робила супутникові знімки американської авіабази в Саудівській Аравії за кілька днів до іранської атаки. Про це під час спілкування з журналістами в Катарі повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Як писав УНІАН, напередодні Іран здійснив атаку дронами по Кувейту, зокрема по міжнародному аеропорту, що спричинило масштабну пожежу та пошкодження радіолокаційної системи і паливних резервуарів. За офіційними даними, протягом 24 годин було запущено 15 безпілотників, при цьому інформації про постраждалих немає.

Також ми розповідали, що Пентагон готується до можливих багатотижневих наземних операцій в Ірані, перекидаючи тисячі військових на Близький Схід, якщо Дональд Трамп вирішить ескалувати конфлікт. Йдеться не про повномасштабне вторгнення, а про обмежені рейди спеціальних і піхотних підрозділів, які можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Вас також можуть зацікавити новини: