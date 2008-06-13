Євродепутатам у Секретаріаті Ющенка придумали "відмазку"?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Україна буде представлена на саміті Європейської народної партії 19 червня в Брюсселі делегаціями двох партій - "Народний Союз Наша Україна” і «Батьківщина» на чолі з їхніми лідерами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Цей саміт є настільки важливою міжнародною політичною подією, що я переконана, що всі лідери партій братимуть у ньому участь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що в Україні тільки дві партії мають статус асоційованих членів Європейської народної партії. «Це партія «Наша Україна», в якій почесним лідером є Президент країни, і це партія «Батьківщина», яку очолюю я. Тільки дві партії входять до складу Європейської народної партії. Саме тому, коли відбувається саміт, у ньому беруть участь керівники всіх партій. Запрошення завжди отримують всі лідери партій. Це партійна зустріч. І на ній корисна присутність і Президента як керівника фракції, і мене як керівника партії», - додала вона.

Утім, керівник фракції Європейської народної партії в Європарламенті Жозеф ДОЛЬ повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще не підтвердив свою участь у саміті Європейської народної партії.

«Це ще не було підтверджено. І я хочу сказати, що в нас теж були проблеми, ми із запізненням прилетіли до Києва, але все-таки нас зустрічала секретар Ради національної безпеки та оборони», - сказав він. Протягом цієї репліки Ю.ТИМОШЕНКО додала: «Вона (Раїса БОГАТИРЬОВА – УНІАН), щоправда, є членом іншої партії, але нічого».

Лідер фракції Європейської народної партії в Європарламенті також повідомив, що під час цього візиту в Україну планувалася зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. «Така зустріч була запланована на вчора, але вона не відбулася, пояснення (Секретаріату Президента) було дуже просте: на одній із шахт сталася аварія і через це Президент мусить внести зміни в свій графік», - пояснив Ж.ДОЛЬ.