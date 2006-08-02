Журналістів запросили до Секретаріату Президента

Журналістам, які чекають на рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо можливого розпуску парламенту біля Секретаріату, дозволили увійти до прес-центру з огляду на дощ.

Як передає кореспондент УНІАН, невеликий дощ розпочався у Києві приблизно о 22.20, після чого прес-служба Секретаріату Президента запропонувала журналістам назвати свої прізвища для того, щоб можна було скласти список для допуску журналістів в Секретаріат.