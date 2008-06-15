Янукович просить не сердитися на російського віце-прем'єра

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає лише припущенням заяву першого віце-прем’єра уряду Російської Федерації Сергія ІВАНОВА щодо можливості введення запровадження візового режиму між Україною та Росією в разі вступу України до НАТО.

Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, «це припущення». В.ЯНУКОВИЧ ще раз наголосив, що перш ніж Україна вступатиме до НАТО має бути проведено референдум з даного питання.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Партія регіонів наполягає на проведенні всеукраїнського референдуму з приводу вступу України до НАТО. «Ми будемо на цьому наполягати і наша позиція тут є і залишається незмінною», - підкреслив лідер Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 червня, перебуваючи у Севастополі з нагоди 225-річчя міста С.ІВАНОВ заявив, що ще одним можливим результатом вступу України до Північноатлантичного альянсу може стати введення візового режиму між Україною і РФ. «Буде введено візовий режим, оскільки НАТО змусить Україну його ввести», - вважає перший віце-прем`єр-міністр Росії. За словами С.ІВАНОВА, «десятки мільйонів людей відчують ці незручності. І як наслідок - я дуже сумніваюся, що кількість російських туристів збільшиться, і що їх місце займуть американські, англійські і німецькі туристи».