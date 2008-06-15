Тимошенко привітала християн з Трійцею

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала співвітчизників зі святом Святої Трійці.

“Від усього серця вітаю вас з благословенним святом - Днем Святої Трійці”, - йдеться у переданому УНІАН прес-службою уряду привітанні прем’єра.

“Це світле свято, яке несе доброту, світло та любов. Я пам’ятаю, що навіть раніше, коли святкування релігійних свят, м’яко кажучи, не заохочувалося, Святу Трійцю вшановували завжди. Бо це свято, що виходить з глибини самої Душі, воно не покоряється часу та обставинам. Нам сьогодні якраз і не вистачає таких світлих святкових днів – днів ствердження справжніх людських цінностей, днів перемоги Духовного над буденним”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр зазначила: “Я вітаю Вас, Дорогі мої, з святом Святої Трійці! Я бажаю Вам всього самого-самого найкращого, затишку та достатку в родинах, успіхів, натхнення, добра, віри і любові”. При цьому вона висловила переконання, “якщо цього дня кожен з нас зробить бодай одну добру справу чи скаже хоч одне тепле слово ближнім своїм, - світ неодмінно стане кращим. Ми самІ повинні творити доброту в цьому світі!”

“Українці працелюбні та добрі люди та заслуговують на те, щоб жити в красивій та могутній країні. Я впевнена, що завдяки Божому благословенню ми всі разом побудуємо країну, якою пишатимуться наші діти”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.