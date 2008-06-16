Косовські серби сформують свій окремий парламент

Сербська скупщина (парламент) Косово буде сформовано 28 червня за результатами муніципальних виборів, що відбулися на території Сербії 11 травня. Про це повідомив в неділю сербський міністр у справах Косово і Метохії Слободан САМАРДЖИЧ.

Як передає РІА «Новости», за словами міністра, скупщина могла б представляти інтереси всіх неалбанських громадян краю, який Сербія вважає своєю територією.

«Заснування сербської скупщини - знак того, що у сербського співтовариства немає наміру вступати в конфлікти, але є бажання влаштовувати своє життя відповідно до міжнародного права і конституції Сербії», - зазначив С.САМАРДЖИЧ.

Новий урядовий орган буде сформовано за домінуючої участі Сербської радикальної партії, що користується найбільшою популярністю серед косовських сербів.

День формування скупщини буде символічним - 28 червня серби відзначають важливе національне свято Відовдан. Це день поминання всіх святих мучеників сербських і день пам`яті битви на Косовому полі 28 червня (15 червня за старим стилем) 1389 року, коли відбулася битва балканських слов`ян на чолі з сербами проти війська турок. У кровопролитній битві серби зазнали поразки, яка призвела до втрати незалежності Сербії на 500 років.

Візит С.САМАРДЖИЧА до сербських анклавів Косово відбувся в той день, коли в краї набула чинності прийнята албанськими властями в Приштині конституція. Косовські серби, яких в краї налічується понад 100 тисяч, заявили про невизнання конституції.

Всього в Косово проживають близько двох мільйонів албанців і близько 150 тисяч сербів, боснійців, циган, турків і представників інших національностей.

Незалежність краю від Сербії парламент Косово в односторонньому порядку проголосив 17 лютого. Сербія і Росія відмовляються визнавати Косово.