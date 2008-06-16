Литвин вважає, що Яценюк дещо погарячкував

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК погарячкував, коли говорив про необхідність освячення парламенту.

Про це В.ЛИТВИН сказав під час поїздки в Тернопільську область після відвідання Почаївської Лаври.

Зокрема В.ЛИТВИН висловив думку, що А.ЯЦЕНЮК дещо погарячкував, оскільки не врахував позицію комуністів.

В.ЛИТВИН пригадав, що в свій час, коли він очолював парламент, на погоджувальній раді вносив подібну пропозицію – запросити представників основних конфесій для того, щоб освятити сесійну залу. Але піднявся скандал. «Що тут піднялося, і для того, щоб не загострювати доволі непрості стосунки я цю пропозицію зняв», - сказав В.ЛИТВИН.

Говорячи про ікони в кабінеті спікера, В.ЛИТВИН також зауважив, що вони були в кабінеті принаймні, коли він очолював парламент. «Було їх багато, я думаю, це може підтвердити кожен хто був в цьому кабінеті, включаючи Президента України Віктора ЮЩЕНКА, оскільки коли він заходив в кабінет, він переціловував усі ікони», - сказав В.ЛИТВИН.

«Стосовно чортівщини, я хочу вам сказати, що той, хто буває під куполом, він завжди відчуває там напруження», - сказав В.ЛИТВИН.