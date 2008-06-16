Генсек НАТО про Україну, гроші, реформи і користь від літаків

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявляє, що реформи, необхідні для вступу України до НАТО, є виключно її відповідальністю.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю, відповідаючи на запитання, хто має взяти на себе фінансові витрати на шляху України до НАТО, зокрема, на реорганізацію військової системи.

«Я знаю, що часто не вистачає грошей для фінансування цих реформ. Але скажу відверто: це українська відповідальність. НАТО може радити, асистувати, допомагати, але головна відповідальність – на Україні», - зазначив Я.СХЕФФЕР і додав що «з іншого боку, Україна матиме свій зиск від вступу до НАТО».

«Важлива частина української індустрії – це літакобудування. Ви зможете отримати користь з такої співпраці, з того, що українські літаки будуть використовуватися Альянсом», - сказав Генеральний секретар НАТО.

Щодо переговорів України про приєднання до ПДЧ, Я.СХЕФФЕР зауважив, що «Україна вже доволі близько до НАТО».

«На Бухарестському саміті було вирішено, що з часом Україна стане членом НАТО, якщо бажатиме, звісно. Тепер ми переходимо до періоду так званих інтенсивних контактів», - сказав Генсек.

Він утримався від прогнозу щодо результатів майбутнього саміту НАТО у грудні, на якому Україна сподівається отримати ПДЧ. «Зараз важко сказати. Ще тільки початок літа і попереду – велика дискусія. Чи виведе вона на нову сходинку у відносинах, я навіть сам не знаю», - зазначив Я.СХЕФФЕР.

Як повідомляв УНІАН, 16-17 червня в Україні з візитом перебуватимуть делегація Північноатлантичної Ради та Генеральний секретар НАТО Я.СХЕФФЕР.

Він відбуватиметься на запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА у зв’язку з рішенням Бухарестського саміту НАТО започаткувати період інтенсивних контактів з Україною на високому політичному рівні.