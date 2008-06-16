Ющенко взяв Богатирьову на зустріч зі Схеффером

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Києві проводить зустріч з делегацією Північноатлантичної Ради та Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, вже прозвучали виступи Президента України, Генерального секретаря НАТО, голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА та прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

У зустрічі з української сторони також беруть участь секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ.

Як повідомлялося, 16-17 червня в Україні перебуває з візитом делегація Північноатлантичної Ради та Генеральний секретар НАТО. Візит відбувається на запрошення Президента України в розвиток ухваленого Бухарестським самітом Альянсу рішення про початок періоду інтенсивних контактів з Україною на високому політичному рівні з метою активізації політичного діалогу між нашою державою та НАТО.