Ющенко вирішив переконати НАТО "конкретними фактами"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає істотний прогрес у багатьох напрямках взаємодії України та НАТО, досягнутий після Бухарестського саміту Альянсу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні на зустрічі з делегацією Північноатлантичної Ради та Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ за участю членів РНБО України в Києві.

«Йдеться, безумовно, про конкретні справи, які доводять серйозність наших намірів», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, відзначивши, передусім, «надзвичайно важливе рішення» про можливість участі України у Силах реагування НАТО, ухвалене 13 червня у Брюсселі. «Це перше подібне рішення за історію наших відносин з Альянсом. Його значення для посилення нашого внеску в зміцнення європейської і глобальної безпеки і стабільності - колосальне», - сказав Президент.

Глава держави також високо оцінив рішення про початок участі України у британсько-французькій ініціативі з ремонту та модернізації вертольотів, підготовки екіпажу та технічного персоналу, що було ухвалене 15 травня у Спільній заяві Президента України і прем`єр-міністра Великої Британії.

«Ми налаштовані розвивати цей вимір нашої взаємодії. Україна й надалі активно працюватиме разом з Альянсом для забезпечення транспортних перевезень та інших потреб місій з підтримання миру і стабільності, за які несе відповідальність НАТО», - сказав Президент. У цьому контексті він нагадав, що Україна - єдина з країн-партнерів Альянсу бере участь у всіх його операціях з підтримання миру і стабільності. В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що високий темп взаємодії України та НАТО у миротворчій діяльності буде підвищуватися.

«Ці конкретні факти свідчать, що Україна підтверджує свою позицію не як споживача, а як важливого, можливо, унікального контрибутора світової безпеки і світової стабільності», - сказав Президент.

Глава держави особливо відзначив розгорнуту в українському суспільстві широку дискусію з питань відносин нашої країни з НАТО та зростання зацікавленості людей питаннями євроатлантичної інтеграції. Він звернув увагу на затверджену 28 травня урядом Державну цільову програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 рр. із щорічним фінансуванням близько 2 млн. доларів США. За словами В.ЮЩЕНКА, програма передбачає 77 різних заходів, мета яких - подолання стереотипів, породжених пропагандою минулих часів.

«Хочу сказати, що в цьому контексті почали діяти і політичні сили, - підкреслив Президент. - Зокрема, ініційоване проведення цілої низки загальнонаціональних заходів, таких як рух «Україна - НАТО - Так!»

Президент окремо зупинився на успішному процесі реформування національного безпекового сектору, високо оцінивши експертну допомогу, яку в цьому питанні надає Альянс.

Серед пріоритетів роботи України в напрямку євроатлантичної інтеграції Президент назвав своєчасне та якісне виконання всіх положень Цільового плану Україна - НАТО на 2008 рік; активізацію зусиль, спрямованих на досягнення консенсусу в суспільстві і між різними політичними силами навколо вступу до НАТО; звільнення від міфів і стереотипів минулого нашого діалогу з Росією.

Президент висловив сподівання, що результатом сьогоднішньої розмови стане об`єктивна спільна оцінка та чіткий план дій нашої інтенсивної взаємодії, започаткованої після Бухарестського саміту НАТО. «Її виконання стане запорукою підтримки всіма країнами-членами Альянсу нашого приєднання до Плану дій з набуття членства у грудні поточного року», переконаний В.ЮЩЕНКО.

Глава держави особливо відзначив, що формат сьогоднішньої роботи засвідчує єдність зусиль усіх гілок влади в України навколо завдань, які нашій країні потрібно виконати для приєднання до ПДЧ в грудні цього року.

«Ми об`єднані спільним розумінням того, що вступ України до НАТО - це передусім, значне зміцнення глобальної європейської системи колективної безпеки ХХІ століття», - сказав Президент, наголошуючи на непорушності європейського та євроатлантичного курсу України. «Беручи активну участь у створенні ефективної системи європейської колективної безпеки, ми збудуємо найкращу гарантію нашої незалежності, нашого українського суверенітету і територіальної цілісності України», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.