Україна в умовах війни значно відстає за рівнем мілітаризації від Росії і НАТО - Пашинський

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

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"Є такий параметр - кількість військових на тисячу осіб населення. У РФ на тисячу осіб - 8,3 є військовослужбовцями. Штатна чисельність російської армії 2 млн осіб. В Україні цей параметр - 2,3 військовослужбовців. Щоб було зрозуміліше, у Словаччині, яка ні з ким не воює і є членом НАТО, цей показник - 3,4 військовослужбовців, у Польщі - 3,3. Тобто країни, які не воюють, по суті більш мілітаризовані, ніж Україна, яка воює", - сказав Пашинський.

Крім того, він додав, що військовий бюджет України на цей рік у 16 разів менший за аналогічний показник РФ.

"Ми на 16% збільшили фінансування сегмента ВСУ... Фактично ми додали до показників минулого року 15 млрд грн. Багато це чи мало? З точки зору нашого бюджету це, звичайно, багато. Але якщо порівнювати з тим же бюджетом Російської Федерації, то навіть попри те, що у них падіння ВВП і бюджетний колапс, їхній оборонний бюджет збільшено. На наступний рік вони запланували бюджет у $50 млрд. Наш бюджет трохи більший ніж $3 млрд, тобто майже в 16 разів менший, ніж у Російській Федерації", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня указом президента України Петра Порошенка "Про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ) про оборонний бюджет країни на 2016 рік" Кабінету міністрів України було рекомендовано передбачити в держбюджеті на 2016 рік обсяг видатків на зміцнення обороноздатності держави в розмірі 5% ВВП або не менше 100 млрд грн.

Згідно з бюджетом України на 2016 рік, фінансування оборонного сектора країни становило понад 110 млрд грн. Зокрема, бюджети Міноборони і МВС було збільшено на 21% - до 55,6 млрд грн і 40,8 млрд грн, відповідно.