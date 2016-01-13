Туреччина заборонила в'їзд 36 тисячам іноземців

"В рамках боротьби з тероризмом з початку конфлікту в Сирії затримано 3318 осіб (у Туреччині – ред.), 847 арештовані. Більшість з них іноземці. На сьогоднішній день заборона на в'їзд до Туреччини накладена на 35970 людей зі 124 країн, з них 387 осіб – громадяни Німеччини. 2894 людини з 92 країн депортовані, з них 94 громадянина ФРН", - сказав Ала на спільній прес-конференції з главою МВС Німеччини Томасом де Мезьером, який прибув до Туреччини у зв'язку з терактом в Стамбулі, пише Росбалт.

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Трансляцію вів телеканал CNN Turk.

Ала також подякував владі Німеччини за тісну співпрацю в боротьбі з тероризмом.