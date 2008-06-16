Тимошенко і Генсек НАТО проводять зустріч у клубі Кабміну
Очікується брифінг
У Києві проходить зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА.
Як передає кореспондент УНІАН, зустріч проходить в клубі Кабінету міністрів України.
З української сторони в зустрічі беруть участь міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО і міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.
Передбачається, що після зустрічі відбудеться спільний брифінг Ю.ТИМОШЕНКО і Я.СХЕФФЕРА.
Як повідомлялося, делегація Північноатлантичної Ради і Генеральний секретар НАТО перебувають в Україні з дводенним візитом на запрошення Президента України в розвиток прийнятого Бухарестським самітом Альянсу рішення про початок періоду інтенсивних контактів з Україною на високому політичному рівні з метою активізації політичного діалогу між нашою державою і НАТО.