Тимошенко і Генсек НАТО проводять зустріч у клубі Кабміну

У Києві проходить зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч проходить в клубі Кабінету міністрів України.

З української сторони в зустрічі беруть участь міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО і міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

Передбачається, що після зустрічі відбудеться спільний брифінг Ю.ТИМОШЕНКО і Я.СХЕФФЕРА.

Як повідомлялося, делегація Північноатлантичної Ради і Генеральний секретар НАТО перебувають в Україні з дводенним візитом на запрошення Президента України в розвиток прийнятого Бухарестським самітом Альянсу рішення про початок періоду інтенсивних контактів з Україною на високому політичному рівні з метою активізації політичного діалогу між нашою державою і НАТО.