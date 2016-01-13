Депутат вимагає від СБУ пояснити допуск до України Гризлова, який перебуває під санкціями ЄС (документ)

Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Зокрема, Луценко розмістив скан депутатського звернення, в якому зазначається: «Керуючись статтями 16, 17 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу повідомити мене про підстави допуску СБУ на територію держави одного з найвищих посадовців країни-агресора, особи, котра офіційно включена до санкційного списку Європейського Союзу та Канади Бориса Гризлова».

Як повідомляв УНІАН, представник РФ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Гризлов 11 січня перебував у Києві.