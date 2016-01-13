Депутат вимагає від СБУ пояснити допуск до України Гризлова, який перебуває під санкціями ЄС (документ)
15:32, 13 січня 2016Політика
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Народний депутат України від «Батьківщини» Ігор Луценко звернувся до Служби безпеки України щодо допуску на територію України члена Ради безпеки РФ Бориса Гризлова, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.
Представник РФ у контактній групі перебував в Україні 11 січня / Фото УНІАН
Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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Зокрема, Луценко розмістив скан депутатського звернення, в якому зазначається: «Керуючись статтями 16, 17 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу повідомити мене про підстави допуску СБУ на територію держави одного з найвищих посадовців країни-агресора, особи, котра офіційно включена до санкційного списку Європейського Союзу та Канади Бориса Гризлова».
facebook.com/igor.lutsenko
Як повідомляв УНІАН, представник РФ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Гризлов 11 січня перебував у Києві.
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