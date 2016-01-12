Журналіст прокоментував візит Гризлова до Києва: Росія намагається вштовхнути Донбас у склад України

"Одночасно з візитом Гризлова відбуваються цікаві події на Донбасі. Тобто, ми знаємо, що там були ліквідовані кілька польових командирів за останні дні – це колишній комендант Горлівки Бойцман, а також Євген Конанов, на прізвисько "Кот", який був вбитий в Донецьку снайпером", - зазначив Казанський, повідомляє 5.ua.

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За його словами, відбувається зачистка, яку визнають і російські експерти, і там деякі батальйони оточені зараз.

"Тобто – зараз зачищають тих, хто погано керовані, які погано підпорядковуються Захарченку – це що стосується Донецьку. Такий процес відбувається і в Луганську", – пояснив журналіст.

"Здається, що Росія все ж таки намагається вштовхнути назад до України ці окуповані території Донецької та Луганської областей. Росії вигідний такий сценарій, щоб Донбас залишався частиною України, тому що це велика маса людей, які голосують так, як це потрібно Росії. Крім того, Росії вигідно, щоб Донбас мав окремий статус і Київ не міг його повністю контролювати. Саме це і відбувається, на мій погляд, зараз», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня до Києва прибув представник РФ у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.