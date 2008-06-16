Тимошенко подарувала Генсекові НАТО книжку Януковича

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подарувала Генеральному секретареві НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ монографію В.ЯНУКОВИЧА «Стратегія економічного і соціального розвитку України».

«Тут якраз на 24-й сторінці Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ відзначив, що в 2008 році він бачить вступ України в НАТО. Це символ того, як політичні сили, коли вони бувають при владі, тоді вони сповідують такі цінності. Я хочу вам передати, щоб це було у вас в арсеналі», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.