Генсек НАТО: антинатовські демонстрації - це плюс для України

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР не драматизує ситуацію з антинатовськими настроями в Україні. Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві після зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, Я.СХЕФФЕР, коментуючи антинатовські мітинги, що пройшли сьогодні в Києві, відзначив: «Коли я бачу такі демонстрації в Києві, то мені приходить перша думка – це демократія у дії. Україна сьогодні демократична країна, і кожна людина має право на свою власну думку – це невід`ємна частина демократії», - сказав Генеральний секретар НАТО.

В той же час, Генсек вважає, що і Північноатлантичний альянс, і власті України повинні ще багато зробити для інформування українських громадян про НАТО. «Але в той же час я хочу сказати, що я сьогодні бачив і пронатовські демонстрації, а не тільки антинатовські», - відзначив він.

Я.СХЕФФЕР також підкреслив, що приєднання України до ПДЧ і набуття членства в НАТО не є тотожними поняттями. «ПДЧ – це план дій до членства, але ПДЧ – це лише одна ділянка на шляху того, що я, як великий прихильник «Бітлз», називаю назвою однієї з їхніх пісень – «довгою звивистою дорогою», - пояснив він.