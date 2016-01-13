У Мінську поновилися переговори політичної підгрупи щодо Донбасу
10:46, 13 січня 2016Політика
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Робота підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України розпочала свою роботу в Мінську.
Робота підгрупи з політичних питань розпочала свою роботу в Мінську / Dariia Olifer
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Білорусі в Twitter.
«Переговори щодо врегулювання на сході України в Мінську 13 січня розпочалися із зустрічі Робочої групи з політичних питань», - йдеться в повідомленні.
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Як раніше повідомляв УНІАН, 13 січня в Мінську заплановано засідання Тристоронньої контактної групи за участю представників України Леоніда Кучми, РФ Бориса Гризлова та спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка.
11 січня Кучма і Гризлов обговорили в Києві підготовку до цього засідання контактної групи в Мінську.
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