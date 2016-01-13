У Мінську поновилися переговори політичної підгрупи щодо Донбасу

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Білорусі в Twitter.

«Переговори щодо врегулювання на сході України в Мінську 13 січня розпочалися із зустрічі Робочої групи з політичних питань», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМінськ готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту Москви й Анкари - голова МЗС

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 січня в Мінську заплановано засідання Тристоронньої контактної групи за участю представників України Леоніда Кучми, РФ Бориса Гризлова та спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка.

11 січня Кучма і Гризлов обговорили в Києві підготовку до цього засідання контактної групи в Мінську.