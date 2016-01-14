Журналіст Bild про інтерв'ю Путіна: заява про "неважливість" кордонів ставить під питання європейські принципи

Так висловлювання російського президента прокоментував заступник шеф-редактора видання Bild Ніколаус Бломе, якому Володимир Путін дав скандальне інтерв'ю.

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"Я думаю, для нього (Путіна) були важливі два пункти, які не зовсім нові для знавців Путіна і російської політики. Але те, як чітко і різко це було сказано, для мене як політичного журналіста було новим. По-перше, це слова про те, що "кордони в Європі мене цікавлять менше, ніж люди", тобто росіяни. Тобто якщо по інший бік російського кордону живуть росіяни, як, наприклад, у Криму, і їм не подобається, як з ними поводиться уряд, в даному випадку - України, я їх просто заберу до своєї країни, просто пересуну кордон", - цитує журналіста Deutsche Welle.

"Це фундаментально ставить під питання той принцип, який зробив Європу дуже мирним континентом - визнання і повага до кордонів. І якщо їх змінювати, то лише шляхом мирних переговорів. Після цих слів Путіна мені перехопило подих. Я був сильно здивований, що в XXI столітті це можна так чітко подавати. Це дозволяє глибоко зазирнути у світ Володимира Путіна", - додав Ніколаус Бломе.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що у випадку з анексією Криму державні кордони для нього не важливі, а важлива доля "руських людей", яким "погрожували" після зміни влади в Україні.