На Донеччині через вибух газу загинула дитина, під завалами шукають 5-місячне немовля (фото)

11:46, 15 січня 2016
Політика
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В Українську Донецькій області після вибуху побутового газу станом на 10.30 з-під завалів врятовано жінку 1983 року народження та 8-річну дівчинку. Обидві доставлені до лікарні. Пошук постраждалих триває.

Стало відомо про одну загиблу дитину, дівчинку 2011 року народження. Ще одну дитину, 2015 року народження, шукають, повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня приблизно о 9 годині ранку у квартирі на 5 поверсі багатоквартирного будинку у м. Українськ Донецької області стався вибух побутового газу.

У результаті вибуху були пошкоджено стіни та вікна у квартирі. Під завалами опинилися чотири особи: жінка 1983 року народження і троє дітей 5 місяців, 4 і 9 років.

Дані за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

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Досудове розслідування проводить Селидівське відділення Красноармійського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області. Процесуальне керівництво здійснює Красноармійська місцева прокуратура.

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