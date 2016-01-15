На Донеччині через вибух газу загинула дитина, під завалами шукають 5-місячне немовля (фото)

Стало відомо про одну загиблу дитину, дівчинку 2011 року народження. Ще одну дитину, 2015 року народження, шукають, повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня приблизно о 9 годині ранку у квартирі на 5 поверсі багатоквартирного будинку у м. Українськ Донецької області стався вибух побутового газу.

У результаті вибуху були пошкоджено стіни та вікна у квартирі. Під завалами опинилися чотири особи: жінка 1983 року народження і троє дітей 5 місяців, 4 і 9 років.

Дані за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Читайте такожВибух газу в багатоповерховому будинку у Волгограді: Reuters показав масштаби руйнувань

Досудове розслідування проводить Селидівське відділення Красноармійського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області. Процесуальне керівництво здійснює Красноармійська місцева прокуратура.