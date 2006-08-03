Голова Донецької облради сприйняв нічне рішення Ющенка із ”змішаними почуттями”
Але сподівається на краще
Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК сприйняв зі "змішаними почуттями" рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА представити кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на пост прем`єр-міністра України.
Про це А.БЛИЗНЮК повідомив сьогодні в короткому інтерв`ю УНІАН.
За словами А.БЛИЗНЮКА, він "вночі не спав довше звичного, але не дочекався, тому дізнався про рішення Президента вже вранці".
На питання, з якими почуттями він сприйняв рішення Президента, А.БЛИЗНЮК відповів: "З якими почуттями? Зі змішаними…". "Чому зі змішаними? Я прослухав всю заяву Президента, і я зрозумів той розклад, який він сказав, що спочатку Універсал, потім напрями ті, що в Універсалі… Я подав фігуру Віктора Федоровича, а завтра ми підписуватимемо Універсал… Тому я не знаю... Прем`єр є, але уряд до кінця не сформовано. Не знаю я, як воно буде", - сказав А.БЛИЗНЮК.
Одночасно він зазначив, що зберігає оптимізм. "Я оптиміст, але з урахуванням того, що було все за цей час, і вже не знаю, що можна чекати і як може все обернутися. Але сподіватимемося на краще", - сказав голова облради.