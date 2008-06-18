У Ющенка думають, що Тимошенко викликає губернаторів "заполітизовано"

Заполітизовані виклики голів обласних державних адміністрацій на урядові заходи стають на заваді системному розвитку регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив сьогодні заступник керівника Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він нагадав, що Секретаріат Президента України неодноразово звертав увагу уряду на необхідність погодження всіх виїздів керівників областей за межі підпорядкованих їм територій, як цього вимагає Указ Президента від 11 лютого цього року.

«Глава держави наполягає на додержанні Кабінетом міністрів нормативних актів з цього питання», - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, додаючи, що заполітизовані виклики голів ОДА на урядові заходи стають на заваді системному розвитку регіонів.

Говорячи про антиінфляційні заходи, заступник глави президентського Секретаріату підкреслив: «Перш за все, за боротьбу з інфляцією відповідає уряд та частково - Національний банк. Керівники регіонів лише виконують їх рішення. Вплив голів ОДА на боротьбу з інфляцію як таку вкрай обмежений».

«Понад те, було би помилкою боротися з інфляцією на регіональному рівні, як на цьому постійно наголошують окремі урядовці. Коли в одних областях вживають одних антиінфляційних заходів, а в інших - інших, це призводить до регіональних диспропорцій. Ми не можемо допустити руйнації єдності державної політики», - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

«Кабінет міністрів має визначитися з системними антиінфляційними заходами, представити їх Президентові та на розширеному засіданні уряду. Лише тоді можна буде говорити про роль та місце голів ОДА у процесі боротьби з інфляцією», - наголосив заступник глави Секретаріату Президента.

Також він звернув увагу уряду на координацію роботи з органами місцевої влади. «Стаття 24 Закону «Про Кабінет міністрів України» чітко визначає повноваження уряду у відносинах з місцевими державними адміністраціями. Вона зобов`язує Кабмін погоджувати з МДА усі проекти актів з питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць». Як зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, тільки за такої координації акти уряду будуть враховувати регіональну специфіку та сприяти напрацюванню єдиної державної політики у сфері регіонального розвитку.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого цього року Президент України підписав УКАЗ про впорядкування службових відряджень керівників місцевих держадміністрацій з метою посилити службову і виконавську дисципліну чиновників. Згідно з цим документом, всі виїзди голів Ради Міністрів АР Крим, ОДА, Київської і Севастопольської МДА за межі підлеглих їм територій необхідно погоджувати з главою держави.

На сьогоднішнє засідання уряд запросив п’ятьох голів державних адміністрацій для надання звіту про цінову ситуацію у регіонах.

Сьогодні на засіданні уряду присутній тільки представник столичної влади – заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО. Він повідомив, що Кабмін переніс розгляд питання про цінову ситуацію за участі керівників регіонів.