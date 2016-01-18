Журнал Penthouse припинить виходити в паперовій версії

Точну дату виходу останнього паперового номера Penthouse поки не обрано, передає "Лента.ру".

Компанія FriendFinder Networks, що володіє виданням, заявила, що його переосмислили у відповідності з оптимальним способом споживання медіаконтенту в сучасному світі. Зміст журналу при цьому не зміниться.

Офіс редакції в Нью-Йорку буде закрито, а співробітники переведені в новий офіс в Лос-Анджелесі, де розташована штаб-квартира FriendFinder Networks.

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Журнал Penthouse був заснований в 1965 році у Великобританії, а в 1969 з'явився в США. Видання, що друкувалося в розпал сексуальної революції, позиціонувалося як «журнал про секс, політику і протест». У період з 1998 по 2005 рік журнал змінив формат і замість еротичних знімків став публікувати матеріали порнографічного характеру. У вересні 2013 року FriendFinder Networks заявила про банкрутство. У грудні того ж року суд схвалив план компанії з реорганізації.

На піку популярності тираж Penthouse перевищував 5 мільйонів екземплярів в місяць. У 2012 році він скоротився до 109,8 тисячі в місяць.