УКРОП заявляє про продовження блокування свого офісу та просить правоохоронців втрутитися

19 січня Денис Борисенко звернувся з відповідною заявою до начальника Подільського в місті Києві головного управління національної поліції підполковника Владислава Іщенка. Копії заяви також були відправлені до головного управління МВС у місті Києві, прокуратури Подільського району столиці та правобережного міжрайонного відділу управління СБУ міста. «Через бездіяльність поліції стосовно невідомих озброєних осіб та з огляду на те, що частина невстановлених осіб досі перебуває у будівлі, не виключається можливість повного захоплення всіх приміщень партії та перешкоджання її діяльності», – йдеться у заяві.

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Такі дії в УКРОПі вважають втручанням та перешкоджанням законній діяльності політичної партії, що є прямим порушенням Кримінального кодексу України. Нагадаємо, 18 січня ввечері будівля центральної офісу партії УКРОП на вулиці Воздвиженській була заблокована понад 20 невідомими озброєними особами, які не надали жодних документів чи пояснень. Працівники секретаріату партії були змушені залишити приміщення офісу через один з евакуаційних виходів. Невстановлені особи досі блокують усі входи і виходи з будівлі, а працівники УКРОПу не можуть вільно потрапити на свої робочі місця.