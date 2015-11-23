УКРОП проведе праймеріз для визначення кандидатів на вакантні мажоритарні округи

«Українське об'єднання патріотів – УКРОП» створить освітньо-методичний центр для депутатів, представлених у радах усіх рівнів, та мерів міст від УКРОПу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член політради УКРОПу, керівник секретаріату партії Денис Борисенко.

«Ми хочемо створити школу для наших депутатів усіх рівнів, ресурсний центр, який допомагатиме нашим мерам наводити лад у своїх містах», – сказав він.

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Крім того, Денис Борисенко зазначив, що у партії зараз відбуваються невеликі внутрішньопартійні праймеріз з метою визначення партійців, яких УКРОП підтримає на майбутніх довиборах в округах, де депутати обрані мерами міст і будуть змушені скласти мандат.

За словами «укропівця», партія розвиватиме міжнародну співпрацю. Відповідальним за цей напрям в УКРОПі є народний депутат Віталій Купрій.