Під нові українські санкції потраплять російські кетчупи та побутова хімія - ЗМІ
15:01, 19 січня 2016Політика
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Україна планує розширити контробмеження проти експорту російських товарів, включивши туди кетчупи і широку групу побутової хімії.
Остаточний список не затверджений і може бути доповнений / topnews.ru
Про це повідомили два джерела в українському уряді, пише Європейська правда.
За словами співрозмовників, якщо зараз обмеження включають лише експорт російських соусів, то тепер вони будуть доповнені кетчупами.
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Також до ввезення заборонені російські шампуні і гелі для душу. Цю групу планують розширити практично всіма найменуваннями товарів побутової хімії.
Раніше міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавічус заявив, що вже в цю середу Кабмін розгляне нові заборони проти російського експорту.
Між тим, за словами джерел, остаточний список не затверджений і може бути доповнений.
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