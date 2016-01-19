Під нові українські санкції потраплять російські кетчупи та побутова хімія - ЗМІ

Про це повідомили два джерела в українському уряді, пише Європейська правда.

За словами співрозмовників, якщо зараз обмеження включають лише експорт російських соусів, то тепер вони будуть доповнені кетчупами.

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Також до ввезення заборонені російські шампуні і гелі для душу. Цю групу планують розширити практично всіма найменуваннями товарів побутової хімії.

Раніше міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавічус заявив, що вже в цю середу Кабмін розгляне нові заборони проти російського експорту.

Між тим, за словами джерел, остаточний список не затверджений і може бути доповнений.