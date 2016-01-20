СБУ відповіла щодо візиту представника РФ у контактній групі Гризлова до Києва (документ)

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки, передає "Апостроф".

"Службою безпеки України не приймалося рішення про заборону в'їзду в Україну громадянину РФ Борису Гризлову Вячеславовичу", - наголошується в документі.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що представник РФ у Тристоронній контактній групі з врегулюванню ситуації на сході України Борис Гризлов під час візиту в Київ привозив пропозиції Кремля щодо завершення війни на Донбасі.

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Крім того, раніше народний депутат України від «Батьківщини» Ігор Луценко звернувся в Службу безпеки України щодо допуску на територію України члена Ради безпеки РФ Бориса Гризлова, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.